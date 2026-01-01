Житель Удмуртии осужден на 11 лет за финансирование международной террористической организации

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 32-летнему жителю Удмуртской Республики. Он признан виновным в содействии террористической деятельности и финансировании вооруженного формирования (ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 208 УК РФ). Преступная деятельность была выявлена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии. Было доказано, что в период с 2016 по 2021 годы мужчина совершил денежные переводы в адрес представителей международной террористической организации на общую сумму 335 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые 4 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.