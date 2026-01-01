Директора по снабжению оштрафовали на 900 тысяч рублей за коммерческий подкуп в Сарапуле

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Сарапульский городской суд вынес приговор директору по снабжению одной из коммерческих фирм по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Канал незаконных выплат был перекрыт сотрудниками УФСБ, дело расследовалось региональным управлением СК России. Установлено, что топ-менеджер передал ведущему инженеру другого предприятия 282 тысячи рублей в качестве подкупа. За это вознаграждение предполагалось обеспечить заключение договоров на поставку конденсаторов, используемых в производстве вооружения и военной техники. Решением суда виновному назначен судебный штраф в размере 900 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.