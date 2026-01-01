Заключенный сарапульской колонии получил дополнительный срок за экстремистские татуировки

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В Сарапуле вынесен приговор в отношении гражданина России, отбывающего наказание в исправительном учреждении УФСИН за общеуголовные преступления. Он признан виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Факты противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ совместно со Следственным комитетом. Было установлено, что заключенный, придерживающийся взглядов одной из запрещенных экстремистских организаций, публично демонстрировал другим осужденным и администрации учреждения татуировки с экстремистской символикой на своем теле. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор в силу не вступил.