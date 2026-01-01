В Ижевске осудили четырех участников банды за незаконное обналичивание и создание «фирм-однодневок»

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Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор четырем местным жителям, причастным к неправомерному обороту средств платежей и созданию подставных юридических лиц (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Преступная схема была раскрыта региональным УФСБ и расследована СУ СК России по Удмуртии. Следствие доказало, что осужденные в составе организованной группы занимались выводом денежных средств в неконтролируемый оборот в особо крупном размере. Они регистрировали «технические» организации (фирмы-однодневки), которые затем использовались криминальными структурами для незаконной банковской деятельности. Суд назначил фигурантам наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно. Также они обязаны выплатить штрафы в размере от 100 до 500 тыс. рублей, а 4,1 млн рублей их личных средств были конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.