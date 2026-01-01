Женская сборная Удмуртии завоевала Кубок России по лапте

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В Йошкар-Оле завершился Кубок России по русскому национальному спорту — лапте. В соревновании, проходившем с 14 по 21 июля, приняли участие 15 мужских и женских команд из 12 регионов страны. По итогам турнира женская сборная Удмуртии продемонстрировала наилучшую подготовку, обыграла соперниц и завоевала главный трофей соревнований. Второе место досталось спортсменкам из Ульяновской области, бронза — у команды Воронежской области. В мужском турнире сборная Удмуртии осталась без медалей; в тройку лидеров вошли спортсмены из Омской, Ярославской и Тюменской областей.