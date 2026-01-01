Ижевск устраняет последствия сильнейшего ливня: коммунальные службы работают в усиленном режиме

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Ижевск обрушился мощный ливень, из-за чего городские службы переведены на экстренный режим работы. Бригады расчищают решетки ливневых канализаций, убирают поваленные ветром деревья и наносы мусора. Муниципальные власти обращаются к горожанам с просьбой соблюдать осторожность: обходить глубокие лужи (под водой могут скрываться смытые крышки люков), а также избегать нахождения рядом со старыми деревьями и ненадежными конструкциями. При подтоплении придомовых территорий жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефонам 072 или 8 (3412) 908-072. По данным МЧС, шквалистый ветер до 24 м/с, ливни и град могут продолжиться в регионе в ближайшие сутки.