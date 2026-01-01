В Ижевске задержали 21-летнего парня за серию ночных краж самокатов



Gemini Gemini

Сотрудники полиции Ижевска раскрыли серию краж средств индивидуальной мобильности в Ленинском районе города. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. По данным следствия, в период с марта по июль 2026 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похищал оставленные у подъездов жилых домов самокаты, которые не были пристегнуты противоугонными замками. Среди похищенного оказался один дорогостоящий электросамокат за 177 тыс. рублей и пять обычных самокатов. Общая сумма ущерба составила четверть миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»), украденная техника изъята и возвращена владельцам.