Приехал к родственникам и сливал топливо: в Удмуртии за решетку может сесть водитель из Нижегородской области

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Сотрудники МВД по Удмуртской Республике задержали в Балезинском районе гражданина, подозреваемого в хищении 4,4 тысяч литров дизельного топлива у своего бывшего работодателя. Уволившись из транспортной компании, мужчина не сдал служебную топливную карту. Приехав в Удмуртию, он заметил, что баланс карты продолжает пополняться. Воспользовавшись этим, злоумышленник заправлял автомобили других водителей на местных АЗС по сильно заниженной цене. За два месяца сумма ущерба коммерческой фирме превысила 450 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.