В Завьялово пройдут межрегиональные гонки на собачьих упряжках «Тӧлгур»

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В Завьяловском районе Удмуртии 15 и 16 августа состоятся традиционные летние соревнования по ездовому спорту «Тӧлгур». На турнир съедутся каюры и спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Тюменской и Кировской областей. Зрителей ждут захватывающие спринтерские гонки на дистанции до 3 километров, отдельные заезды для юниоров и детские старты. На трассу выведут хаски, маламутов, якутских лаек и другие ездовые породы собак. Для гостей мероприятия обустроят удобные фан-зоны, а также точки питания.