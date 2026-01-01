На Хохряковском кладбище спасатели вызволяли женщину, упавшую на металлическую ограду
Несчастный случай произошел на Хохряковском кладбище под Ижевском. Женщина по неосторожности упала на металлическую пику ограждения, которая пробила ее руку насквозь. Из-за болевого шока пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно. Прибывшие на вызов сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии при помощи специальных слесарных инструментов аккуратно спилили часть стальной конструкции, освободив руку женщины, после чего передали ее бригаде скорой помощи.