Движение по ряду улиц в центре Ижевска перекроют на 4 дня из-за ремонта улицы Удмуртской



Gemini Gemini

В Ижевске в рамках реконструкции улицы Удмуртской вводятся временные ограничения движения транспорта. Согласно постановлению главы города Дмитрия Чистякова, проезд будет заблокирован с 22:00 23 июля до 22:00 27 июля. Перекрытия затронут участки переулка Широкого, улицы Красногеройской, а также дублер улицы Удмуртской (от ул. Кирова до ул. Базисной). Помимо этого, на период проведения дорожных работ отменяется остановка общественного транспорта «Авангардная» и «Удмуртский государственный университет» по направлению к улице Ленина. Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда.