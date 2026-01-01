Севастопольский театр оперы и балета впервые приедет с гастролями в Ижевск



Gemini Gemini

Осенью 2026 года в столице Удмуртии состоятся масштабные гастроли Севастопольского государственного театра оперы и балета. Гала-концерты пройдут 17 и 18 октября на сцене Театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В рамках программы перед ижевской публикой выступят знаменитый бас и художественный руководитель театра Ильдар Абдразаков, солисты Большого театра, академии «Teatro di San Carlo» и Московского театра «Геликон-опера». В концертах также примут участие Симфонический оркестр Челябинской области и Симфонический оркестр Театра оперы и балета Удмуртии под управлением дирижера Николая Роготнева.