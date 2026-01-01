Ижевчанку будут судить за создание финансовой пирамиды на 400 млн рублей

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В Ижевске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы, создавшей крупную финансовую пирамиду. По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемая привлекала деньги граждан под предлогом инвестиций в строительство недвижимости в разных регионах РФ, обещая доходность от 10% в месяц. Доверчивые граждане отдавали ей личные накопления и оформляли кредиты. Однако бизнес-деятельность не велась, а выплаты первым клиентам производились за счет средств новых вкладчиков. Всего доказано 233 эпизода мошенничества, общая сумма ущерба превысила 400 млн рублей. Дело передано в суд.