В селе Короленко с купола старинного храма сняли крест для реставрации

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В Кизнерском районе продолжаются работы по восстановлению храма Успения Божией Матери. Строители провели сложную операцию по демонтажу основного креста с купола здания. Святыню сняли, чтобы очистить от многолетних слоев старой краски и покрыть сусальным золотом. На время проведения работ крест разместили в приделе храма — прикоснуться к нему могут все верующие. В Ижевской епархии отметили, что подобная возможность предоставляется лишь раз в полтора столетия. После завершения ремонта купола крест вернут на законное место.