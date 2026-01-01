В Удмуртии уложили первый километр расширенной трассы «Ижевск – Аэропорт»

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В республике продолжается масштабная реконструкция автодороги «Ижевск – Аэропорт». На сегодняшний день строители уже полностью возвели первый километр четырехполосной проезжей части, сообщил глава Миндортранса Удмуртии Геннадий Таранов. Параллельно подрядная организация ведет бетонирование опор новых мостовых переходов и путепровода. Кроме того, началось возведение двух надземных пешеходных переходов с лифтовыми шахтами в районе поселка Октябрьский для обеспечения безопасности жителей при пересечении оживленной трассы.