Из Удмуртии в регионы России отгрузили почти 61 тысячу кубометров древесины



Gemini Gemini

С начала 2026 года из Удмуртской Республики в другие субъекты страны вывезли 60,9 тыс. кубометров лесоматериалов хвойных пород. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. Основными получателями удмуртского леса стали Астраханская, Ростовская, Челябинская и Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также соседние республики — Татарстан, Башкортостан и Марий Эл. Все партии перед отправкой прошли карантинный фитосанитарный контроль, подтвердивший отсутствие опасных вредителей. Всего специалисты оформили 1 355 карантинных сертификатов.