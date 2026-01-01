Сарапул и Нижний Новгород свяжет скоростной речной маршрут на «Метеоре»

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С конца июля 2026 года запускается регулярное скоростное пассажирское сообщение на подводных крыльях по маршруту «Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь». Первый рейс на катере «Метеор 120Р» отправится 27 июля, сообщает правительство Нижегородской области. Новый речной путь соединит шесть регионов России. На отрезке от Казани до Сарапула предусмотрены промежуточные остановки в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В Сарапуле судно будет делать ночную стоянку, после чего продолжит путь в Пермь через Чайковский, Усть-Качку и Краснокамск.