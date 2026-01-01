В Удмуртии юношу отправят под суд за махинации с сим-картами и чужими паспортами

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя села Люкшудья Завьяловского района. Молодого человека обвиняют в незаконном использовании чужих персональных данных (ст. 137 УК РФ). По данным СУ СКР по Удмуртской Республике, обвиняемый находил в сети паспортные данные граждан РФ, оформлял по ним сим-карты мобильного оператора, а затем продавал их третьим лицам. Совместная операция СК, УФСБ и МВД позвонила пресечь деятельность злоумышленника. В деле зафиксировано 23 эпизода преступлений, обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд.