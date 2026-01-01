Из-за жары до +36°C в Удмуртии прогнозируют средний класс пожароопасности



Gemini Gemini

В Удмуртской Республике установилась экстремально жаркая погода с дневными температурами до +35...+36 °C. В связи с этим Госкомитет по делам ГО и ЧС предупреждает о введении третьего класса пожарной опасности. Сухая трава и порывы ветра могут привести к мгновенному распространению огня. Жителям региона напоминают о запрете на разведение костров, сжигание мусора, использование открытого огня в лесах и на дачных участках. Также граждан просят соблюдать меры предосторожности при купании в водоемах, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, пить больше воды и носить светлую одежду.