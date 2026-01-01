При пожаре в Ижевске неравнодушные прохожие и спасатели вызволили 7 человек

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Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Машиностроитель. Двое случайных прохожих заметивших дым, вскрыли дверь квартиры и вынесли на улицу 59-летнюю хозяйку помещения, которую затем госпитализировали с отравлением угарным газом. Из-за сильного задымления в подъезде оказалась заблокирована группа жильцов. Прибывшие сотрудники МЧС спасли 7 человек, в том числе четырехлетнего ребенка — людей эвакуировали через окна первого этажа, по трехколенной лестнице со второго этажа и с применением спасательных масок. Предварительной причиной возгорания площадью 10 кв. м стало короткое замыкание в светильнике.