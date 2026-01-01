В Якшур-Бодьинском районе в столкновении «Лады» и фуры погибли два пенсионера

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Смертельное ДТП произошло вечером 25 июля на федеральной трассе в Якшур-Бодьинском районе. По данным Госавтоинспекции, 75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу в запрещенном месте и врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом. В результате сильного удара пожилой водитель легковушки и его 72-летняя пассажирка скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники спасательной службы.