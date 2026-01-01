Водитель «Москвича» погибла в столкновении с грузовиком «Урал» на трассе под Ижевском

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Трагическая авария зафиксирована 25 июля на выезде из Ижевска в сторону Якшур-Бодьи. По предварительным данным ГАИ, 48-летняя женщина за рулем кроссовера «Москвич 3» при выезде со второстепенной дороги не уступила проезд грузовому автомобилю «Урал». От полученных повреждений женщина-водитель скончалась на месте до прибытия медиков. Две ее пассажирки (44 и 74 лет) получили травмы и были доставлены в медучреждение.