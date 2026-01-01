В Ижевске на набережной городского пруда начинают строительство Центра развития баскетбола

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В Ижевске получено официальное разрешение на строительство современного спортивного комплекса — Центра развития баскетбола. Работы на площадке, расположенной на набережной городского пруда, стартуют 5 августа 2026 года. Общая площадь спортивного объекта превысит 20 тыс. кв. м. Комплекс будет включать главную арену на 1 800 зрительских мест, две тренировочные площадки, восстановительный центр для спортсменов, гостиницу на 40 номеров и подземную парковку на 70 автомобилей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2029 года.