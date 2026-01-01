Администрация Ижевска ищет инвестора для открытия ресторана в «Берёзовой роще»

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Власти Ижевска объявили о поиске ресторатора для размещения заведения общепита на территории парка «Берёзовая роща». Документация по объекту и условиям торгов размещена на портале «ГИС Торги». Параллельно в парке продолжается комплексное благоустройство, завершить которое планируется осенью 2026 года. Чтобы обеспечить удобный проход школьников с началом учебного года, в начале сентября власти обещают открыть восточную часть парка и центральную аллею.