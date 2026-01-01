На улице Удмуртской в Ижевске изменилась схема движения из-за ремонта

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С 1 августа дорожно-строительные работы на улице Удмуртской переместились на противоположную сторону проезжей части. В связи с этим сквозной проезд через перекрестки с улицами Базисной и Красногеройской временно закрыт — объезд организован по улице Лихвинцева, а на улицах Базисной и Кооперативной введено двустороннее движение для подъезда к жилым домам. От полного перекрытия перекрестков с улицами Лихвинцева и Советской власти отказались: ремонт там ведется по полосам для сохранения движения общественного транспорта. Завершить полное обновление улицы Удмуртской планируют до конца августа.