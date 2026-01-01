Директор ижевской гимназии имени Кузебая Герда вышла в финал конкурса «Директор года России»

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Татьяна Волкова, возглавляющая Удмуртскую национальную гимназию имени Кузебая Герда в Ижевске, стала финалисткой Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Отборочный этап проходил с 27 апреля по 30 июня, в нем приняли участие более 900 руководителей школ из 50 регионов страны. Экспертное жюри высоко оценило опыт гимназии по сохранению национальных традиций, инновационные подходы к обучению и медиаактивность учреждения. Финальные испытания конкурса пройдут с 20 сентября по 2 октября.