Бывшего министра имущественных отношений Удмуртии Рустэма Зайнуллина приговорили к 20 годам колонии Текст:

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему министру имущественных отношений Удмуртии (2009–2016 гг.) Рустэму Зайнуллину и его коллеге Владимиру Базарову, занимавшим посты заместителей губернатора Белгородской области. Зайнуллин приговорен к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере почти 474 млн рублей по делу о хищении более 1,7 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений. Суд также установил, что технические характеристики возведенных объектов были необоснованно занижены. Дополнительно экс-чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе сроком более 10 лет.