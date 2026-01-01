В Киясовском районе стоимость бензина АИ-92 на частных АЗС достигала 105 рублей за литр

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Глава Киясовского района прокомментировал ситуацию с обеспечением населения топливом, отметиви отсутствие в районе станций крупных сетевых операторов («Лукойл», «Башнефть», «Татнефть»). По его словам, до 29 июля единственной АЗС, продававшей бензин АИ-92 без ограничений по объему, оставалась станция «Химпро», где цена достигала 105 рублей за литр. Позже коммерческие поставки АИ-92 начались на АЗС «Точка» по цене 89 рублей за литр, но с лимитом отпуска 20 литров в одни руки. Власти региона продолжают работу по нормализации поставок топлива.