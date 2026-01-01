В Воткинске задержали умельца, продавшего фальшивые водительские права за 200 тысяч рублей

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Сотрудники полиции Воткинска задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного водительского удостоверения. Расследование началось после остановки автомобиля «Лифан» под управлением 49-летней женщины с признаками опьянения. Проверка документов показала, что ее права — фальшивка. Задержанная призналась, что приобрела поддельный документ у земляка за 200 тыс. рублей. Изготовитель подделки завлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу, с него взята подписка о невыезде.