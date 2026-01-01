В Ижевске начался снос расселенных аварийных домов на улице 9-й Подлесной



Gemini Gemini

В Ижевске 1 августа стартовали работы по демонтажу многоквартирного дома №14 на улице 9-я Подлесная. В ближайшее время строительная техника приступит к сносу соседнего дома №12. Всего в 2026 году под снос в столице республики подпадают 10 ветхих и аварийных жилых строений, расположенных на улицах 15-й, Динамовской, Зимней, Самолетной и других. В рамках городской программы реновации до 2031 года планируется ликвидировать 88 аварийных объектов.