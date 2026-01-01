Пять поликлиник Ижевска объединили в единую Городскую клиническую поликлинику

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С 1 августа в Ижевске начала работу единая Городская клиническая поликлиника, сформированная путем присоединения поликлиник №1, №2, №5 и №7 к Городской поликлинике №10. К новому медучреждению прикреплено 130 тыс. взрослых и 14 тыс. детей, главным врачом назначена Наталья Волчкова. Как сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин, реорганизация направлена на консолидацию кадровых и технических ресурсов. Все филиалы продолжают работу по прежним адресам, а пациенты получили возможность записываться к специалистам и на диагностику в любое из структурных подразделений сети.