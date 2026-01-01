Суд обязал Ижевский завод кирпича ликвидировать выбросы «красной пыли»





Арбитражный суд Удмуртии подтвердил законность предписания Роспотребнадзора в отношении ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита». От предприятия потребовали устранить нарушения санитарного законодательства. На регулярные выбросы пыли красноватого оттенка неоднократно жаловались жители микрорайона Строитель. Лабораторные исследования подтвердили превышение предельно допустимых концентраций неорганической пыли и взвешенных веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия.