В июле в Удмуртии выпало более двух месячных норм осадков

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По данным Удмуртского Гидрометцентра, в июле уровень осадков в регионе достиг 207% от среднемесячной нормы, которая составляет 65–80 мм. Дожди наблюдались практически ежедневно. Обильные осадки спровоцировали две волны дождевых паводков, в результате которых уровень воды в реках Чепца и других артериях севера республики поднимался на 1,3–2,7 метра. При этом средняя температура воздуха в июле оказалась на 2–3 градуса выше нормы, а в отдельные дни столбик термометра превышал +30 °C.