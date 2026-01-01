На фудкорте ТРЦ «Талисман» в Ижевске выявили 52 заведения с нелегальными сотрудниками

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Специалисты администрации Ижевска подвели итоги проверок предприятий общественного питания на территории ТРЦ «Талисман». Нарушения трудового законодательства и отсутствие официальных договоров с персоналом выявили в 52 точках. После вынесенных предостережений 48 предпринимателей устранили нарушения и заключили трудовые договоры со 128 сотрудниками. Всего за полгода подобные ревизии прошли на 144 объектах общепита города.