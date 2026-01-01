В УдГАУ появятся учебные симуляторы для вождения сельхозтехники и управления БПЛА

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Министерство сельского хозяйства России подтвердило выделение средств на капитальный ремонт инженерного корпуса Удмуртского государственного аграрного университета (УдГАУ). Об этом сообщила врио главы региона Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут. В обновленном корпусе вуза установят современные тренажеры-симуляторы. С их помощью студенты смогут обучаться управлению сельскохозяйственной техникой, а также осваивать навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд агропромышленного комплекса.