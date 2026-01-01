Первые международные авиарейсы из Ижевска планируют запустить в декабре 2026 года

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В аэропорту Ижевска завершаются работы по оснащению и оборудованию международного пункта пропуска. Запуск первых международных рейсов запланирован на декабрь 2026 года. Как сообщил экс-генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников, после завершения монтажа оборудования объекту предстоит пройти процедуру официальной государственно-ведомственной аккредитации. Напомним, новый пассажирский терминал ижевского авиаузла имени конструктора М. Т. Калашникова начал работу осенью 2025 года.