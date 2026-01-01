Команда Удмуртии завоевала серебро Первенства России по спорту сверхлёгкой авиации

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Восемь воспитанников можгинского «Авиаклуба» успешно представили Удмуртию на Первенстве России по спорту сверхлёгкой авиации, прошедем 4 августа на горе Юца в Ставропольском крае. По итогам турнира сборная региона заняла второе место в общекомандном зачёте. Наши спортсмены забрали сразу несколько наград: в дисциплине «Параплан — точность приземления» Элина Соловьева и Ангелина Дерягина завоевали серебро, а Савелий Харитонов — бронзу. В дисциплине «Параплан — класс начальный» золотые медали выиграли Элина Соловьева, Ангелина Дерягина и Георгий Докучаев, а серебряную награду взял Павел Антонов.