Суд обязал коммунальщиков Можги прекратить загрязнение реки Сюга

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Можгинский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал МУП ЖКХ города Можги нормализовать качество сточных вод, сбрасываемых в реку Сюга. Поводом для разбирательства стали систематические нарушения экологических норм: в стоках предприятия долгое время фиксировался повышенный уровень загрязняющих веществ. Коммунальщики признали факт нарушений, но просили дать им 3 года на устранение проблем, ссылаясь на нехватку денег. Суд встал на сторону прокуратуры и отвёл предприятию 24 месяца со дня вступления решения в силу, напомнив, что финансовые трудности не освобождают от исполнения закона.