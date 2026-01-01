В Ижевске почтили память жертв политических репрессий

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У памятного знака на улице Редукторной в Ижевске состоялся митинг памяти жертв политических репрессий. Мероприятие прошло на месте, где в августе 1937 года были расстреляны 10 человек. В митинге приняли участие спикер Гордумы Ижевска Любовь Зайцева, вице-спикер Госсовета республики Татьяна Ишматова, общественники, ветераны, школьники и родственники репрессированных. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к стеле, установленной на здании бывшего порохового склада в 1994 году.