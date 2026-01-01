В Можге в сентябре введут в эксплуатацию новую канализационную сеть

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В сентябре 2026 года в Можге планируется запуск нового участка системы водоотведения. Как сообщили в МУП ЖКХ города, диаметр нового трубопровода составит 630 мм взамен устаревшей магистрали на 300 мм. В водоканале отметили, что модернизация сети повысит надежность системы, но призвали жителей не засорять канализацию бытовым мусором, тряпками и предметами гигиены. Напомним, ранее суд обязал городскую коммунальную службу провести комплекс мероприятий по очистке сбросов в местную реку Сюга.