В Глазове с 17 августа начнется обустройство Квартала воинской славы

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На городском кладбище Глазова стартуют работы по созданию Квартала воинской славы. О разработке проекта сообщил глава города Сергей Коновалов. К работам 17 августа приступит подрядная организация «Франк строй». На первом этапе — в 2026 году — здесь заасфальтируют пешеходный периметр, сделают параллельные дорожки и установят скамейки. В 2027 году на территории квартала появится памятная стела в честь земляков-участников СВО. Ее дизайн уже согласован с семьями бойцов, а финансовую помощь в создании мемориала окажут градообразующие предприятия.