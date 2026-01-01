Продажи бензина в Удмуртии снизились на 25% от пиковых значений

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Обстановка на топливном рынке Удмуртии стабилизируется: суточные объемы реализации бензина снизились на четверть по сравнению с пиковыми периодами. Об этом сообщил и. о. министра промышленности и торговли региона Виктор Лашкарёв. За сутки на АЗС республики было реализовано 1578 тонн топлива (из них бензина — 984 тонны). Новые партии нефтепродуктов оперативно поступают на АЗС в Ижевске, Глазове, а также в Балезинском, Дебёсском, Селтинском и других районах Удмуртии. В ведомстве подчеркнули, что рынок полностью насыщается.