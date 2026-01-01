Адвокат экс-главы Минприроды Удмуртии Удалова обжалует приговор в Верховном суде



Gemini Gemini

Защита бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова намерена дойти до Верховного Суда РФ, добиваясь отмены обвинительного приговора. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Максим Биктимиров. 3 августа суд приговорил Удалова к 5 годам лишения свободы. Сам бывший руководитель ведомства категорически не согласен с вердиктом и считает заведенное на него уголовное дело сфабрикованным и заказным.