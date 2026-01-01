В подземном переходе у «Центрального маркетплейса» в Ижевске установили 22 камеры с нейросетью

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В Ижевске завершился капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Советской и Горького. Помимо стандартного обновления стен, ступеней и поручней, объект оснастили современными системами безопасности и комфорта. По словам мэра Дмитрия Чистякова, в тоннеле не осталось «слепых зон»: здесь смонтированы 22 камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Кроме того, на сходах и пандусах запустили автоматический подогрев для таяния снега, а сам переход освещают 55 антивандальных светильников.