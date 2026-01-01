В Воткинске возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на ребёнка

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Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту нападения агрессивной безнадзорной собаки на ребёнка в Воткинске. Поводом для проверки стали публикации и видеозаписи в соцсетях. По словам очевидцев, нападение произошло на глазах у прохожих, однако отогнать пса решились лишь несколько местных жителей. Ребёнок получил травмы и направлен на лечение. В настоящее время собака отловлена, а следователи дают правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов животных в городе.