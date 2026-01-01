В Ижевске рабочий упал с 3-метровой высоты на стройке и получил тяжелые травмы

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Гострудинспекция Удмуртии расследует тяжелый несчастный случай, произошедший на одной из строительных площадок Ижевска. 32-летний электромонтажник сорвался с высоты более трех метров. В результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также сложные переломы таза и бедра со смещением. В отношении организации-работодателя начата внеплановая проверка. Материалы расследования будут переданы в СК для принятия решения о привлечении виновных к уголовной ответственности.