На содержание главных автодорог Ижевска выделят более 1 млрд рублей

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Администрация Ижевска объявила электронный аукцион на обслуживание и содержание магистральных автодорог города на период 2026–2027 годов. Начальная цена контракта составляет 1,04 млрд рублей. Победителю конкурса предстоит круглосуточно обеспечивать безопасность дорожного движения. В зимний период подрядчик обязался оперативно обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами, вывозить снежные валы, зачищать остановки и скалывать наледь, а летом — проводить комплексную уборку и ремонт покрытия.