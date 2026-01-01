Врачи 1-й РКБ провели операцию по пересадке кожи девушке, получившей удар током



Gemini Gemini

Хирурги 1-й РКБ Ижевска спасли руку пациентке, получившей тяжелое поражение электрическим током. Женщина попыталась самостоятельно починить розетку, но обратилась за помощью лишь спустя несколько дней, когда началось сильное воспаление. Чтобы избежать потери функций кисти, хирурги провели операцию по аутодермопластике — пересадили здоровый лоскут кожи с плеча на поврежденную область. Операция прошла успешно, пациентка идет на поправку.