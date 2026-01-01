Парапланеристы из Удмуртии впервые за долгие годы завоевали бронзу Кубка России

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Сборная Удмуртии по сверхлегкой авиации вернулась с медали в копилке с Кубка России, проходившего в Алтайском крае. Наша команда заняла 3-е место в дисциплине «параплан — маршрутный полет». В состав медалистов вошли Андрей Орлов, Роман Романов и Станислав Ворончихин. В Минспорте республики подчеркнули, что эта бронзовая награда стала первой для региона в данной дисциплине за много лет. Победителями турнира стали спортсмены из Санкт-Петербурга.