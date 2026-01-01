Прокуратура заставила «Ижавиа» компенсировать пассажиру разницу в классе билета

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Приволжская транспортная прокуратура встала на защиту прав пассажира, купившего билеты компании «Ижавиа» на рейс в Сочи с допуслугами (выбор места, багаж, питание). Как выяснилось в ходе проверки, фактическую перевозку выполнил другой авиаперевозчик по более дешевому тарифу и без предоставления заявленного сервиса. После вмешательства надзорного ведомства авиакомпания полностью возместила клиенту разницу в стоимости билетов.